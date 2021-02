Napoli | picchia la compagna a colpi di casco davanti ai carabinieri

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un uomo di 43 anni è stato arrestato daidopo averto per due volte a testate, indossando un, la. È accusato di lesioni aggravate. È accaduto ieri a, nel giorno di San Valentino. L’intervento dei militari è scattato grazie alla segnalazione di un passante, che aveva notato i due litigare in via Posillipo ed era riuscito anche a prendere un pezzo della targa delle scooter su cui viaggiava la coppia. La persona al telefono aveva spiegato che dai toni della discussione aveva temuto che di lì a poco si sarebbe arrivati all’aggressione e aveva quindi deciso di avvisare i. Era riuscita a leggere la targa della motocicletta su cui erano i due, ma solo parzialmente. I militari, partendo da quei numeri, hanno esaminato ...

Notiziedi_it : Napoli, litiga con la fidanzata nel giorno di San Valentino e la picchia colpendola al volto con il casco - corrmezzogiorno : #Napoli San Valentino, picchia fidanzata colpendola al volto con il casco - Notiziedi_it : Milano, picchia 64enne sotto casa e gli strappa il Rolex: rapinatore trasfertista arrestato a Napoli - Notiziedi_it : Milano, picchia 64enne sotto casa e gli strappa il Rolex: rapinatore trasfertista arrestato a Napoli - cronacacampania : Picchia la moglie nel Napoletano, per un 50enne scatta il divieto di avvicinamento -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli picchia

E' successo ieri adove un uomo di 43 anni è stato arrestato per aggressione ai danni della propria compagna dopo averla colpita con delle testate (indossando il casco). Come riportato da ...Due testate al volto della compagna indossando il casco, al culmine di una lite in strada nel giorno di San Valentino. I carabinieri hanno arrestato per lesioni aggravate un 43enne napoletano del ...La Polizia ha fermato a Pescara A.S. 39enne, pluripregiudicato originario di Napoli. L’uomo è accusato di essere l’autore di una rapina consumata il ...A Napoli, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aggressione ai danni della propria compagna, colpita più volte sul volto ...