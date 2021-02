Lancia Ypsilon | debutta il restyling targato Stellantis L’AD Napolitano | “Una storia di successo” – FOTO

(Di lunedì 15 febbraio 2021) A circa un mese dall’ufficializzazione della nascita di, il primo brand di FCA a esordire sotto il cappello della fusione italo-franco-americana è, con la versione aggiornata della instancabile. Instancabile perché, pur avendo 35 anni di, la citycar continua a reinventarsi e a “tenere il tempo” con dettagli – e tecnologia – aggiornati, restando però sempre fedele agli stilemi di fondo dello storico marchio e del modello stesso, che ne hanno fatto una delle auto più vendute in Italia, seconda solo a Panda. Nel presentare la nuovaLuca, ex capo EMEA di Fiat e Abarth e ora CEO di, ha spiegato che ildel modello nasce da uno sguardo al passato iconico (Aurelia, Stratos, Fulvia, ...

con una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni GPL e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente ..."Sono 3 milioni levendute finora. In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento. È anche la seconda auto più venduta del mercato in assoluto ...La Lancia Ypsilon è stata rinnovata esteticamente per essere al passo coi tempi, soprattutto nella declinazione Hybrid con il motore 1.0 FireFly a tre cilindri da 70 CV di potenza.Lancia Ypsilon cambia look all'interno e all'esterno. L'auto è disponibile in noleggio lungo termine con varie formule di Leasys e Fca Bank ...