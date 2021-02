Inter, Mazzola: “Lukaku eccezionale. La Juventus non è ancora fuori dalla lotta scudetto” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non so se il derby sarà decisivo, di sicuro è uno snodo importante. Lukaku come numeri sta facendo un campionato eccezionale: cerco di osservare alcuni particolari e vedo che lui spesso guarda il campo per capire dove posizionarsi. I singoli però non funzionano senza il supporto della squadra”. Così Sandro Mazzola ha voluto giudicare il momento vissuto dall’Inter, ora primo in classifica dopo la vittoria sulla Lazio. “Juventus? Mai dire che è fuori dalla lotta scudetto, l’ho imparato negli anni. Speriamo che non risalga, è sempre pericolosa. Non credo che il Milan subirà dei contraccolpi dopo il ko con lo Spezia“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non so se il derby sarà decisivo, di sicuro è uno snodo importante.come numeri sta facendo un campionato: cerco di osservare alcuni particolari e vedo che lui spesso guarda il campo per capire dove posizionarsi. I singoli però non funzionano senza il supporto della squadra”. Così Sandroha voluto giudicare il momento vissuto dall’, ora primo in classifica dopo la vittoria sulla Lazio. “? Mai dire che è, l’ho imparato negli anni. Speriamo che non risalga, è sempre pericolosa. Non credo che il Milan subirà dei contraccolpi dopo il ko con lo Spezia“, ha concluso. SportFace.

