Good Design | il più antico premio di design del mondo annuncia i vincitori nel trasporto

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È il piùe prestigioso riconoscimento mondiale per il, organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture andsin dal 1950 Ogni anno coinvolge una giuria di esperti mondiali per giudicare le migliaia di prodotti candidati sotto diverse prospettive dalad aspetti più tecnici come l’impiego di nuove tecnologie, materiali e funzioni., i premi delAnche nel 2020, ilAward non si è fermato e ha dato lustro a oltre 900 prodotti e progetti grafici in tantissimi campi della nostra vita, come dispositivi elettronici, apparecchiature mediche, ...