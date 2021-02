Vaccino covid, “distribuite a Regioni quasi 425mila dosi Astrazeneca e Moderna” (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono state consegnate tutte le 292.800 dosi del Vaccino Astrazeneca e le 132.000 del Vaccino Moderna, arrivate tra l’11 e il 12 febbraio presso l’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nella giornata di ieri, è avvenuta la distribuzione nelle varie Regioni con il concorso di Sda e delle Forze Armate nell’ambito dell'”Operazione Eos”. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. Per il trasporto e la consegna sono stati impiegati circa 60 militari, 20 mezzi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono state consegnate tutte le 292.800dele le 132.000 del, arrivate tra l’11 e il 12 febbraio presso l’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nella giornata di ieri, è avvenuta la distribuzione nelle variecon il concorso di Sda e delle Forze Armate nell’ambito dell'”Operazione Eos”. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. Per il trasporto e la consegna sono stati impiegati circa 60 militari, 20 mezzi ...

