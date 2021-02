Vaccino Covid, Arcuri col governo Draghi che fine fa? “Per il commissario ore di Speranza” (Di domenica 14 febbraio 2021) Vaccino Covid, Arcuri Ultime Notizie – Domenica 14 febbraio 2021. Che accadrà a Domenico Arcuri con il governo Draghi? L’ex dirigente della Bce ha annunciato di voler accelerare il piano vaccinale di massa, arrivando alla somministrazione anche di trecentomila dosi al giorno. Secondo quanto riferisce “Repubblica” il presidente del Consiglio avrebbe intenzione di coinvolgere i medici di famiglia. Ma c’è di più: i giornalisti Michele Bocci e Giuliano Foschini raccontano anche di 70 mila sanitari in grado di contribuire in maniera decisiva alla campagna vaccinale anti Covid. Il ministro della Salute Roberto Speranza sarebbe ad un passo dal firmare l’accordo. leggi anche l’articolo —> governo Draghi, la lista dei ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021)Ultime Notizie – Domenica 14 febbraio 2021. Che accadrà a Domenicocon il? L’ex dirigente della Bce ha annunciato di voler accelerare il piano vaccinale di massa, arrivando alla somministrazione anche di trecentomila dosi al giorno. Secondo quanto riferisce “Repubblica” il presidente del Consiglio avrebbe intenzione di coinvolgere i medici di famiglia. Ma c’è di più: i giornalisti Michele Bocci e Giuliano Foschini raccontano anche di 70 mila sanitari in grado di contribuire in maniera decisiva alla campagna vaccinale anti. Il ministro della Salute Robertosarebbe ad un passo dal firmare l’accordo. leggi anche l’articolo —>, la lista dei ...

