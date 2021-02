Serie A | Cagliari-Atalanta 0-1 | Muriel segna al 90?

(Di domenica 14 febbraio 2021)regala al 90? i tre punti all’. A farne le spese uno sfortunatobattuto 1-0 quando sperava di aver conquistato almeno un punto. La squadra di Gasperini grazie a questo successo sale a 40 punti in classifica agganciando Lazio e Napoli e avvicinandosi alla zona Champions, mentre la formazione di Di Francesco resta al terzultimo posto con 15 punti. La formazione di Di Francesco parte bene e al 2? colpisce un palo: da un cross dalla bandierina battuto da Marin, l’atalantino Djimsiti devia il pallone sul legno alla destra di Sportiello sfiorando l’autorete. Poche le occasioni poi nel corso del primo tempo. Nella ripresa ilci prova con Joao Pedro senza fortuna e al 90? il nuovo entrato, servito al limite di sinistra, va via in dribbling a Zappa e Walukievicz, entra ...

Al 95' l'arbitro assegna un rigore alper un presunto fallo di De Roon su Rugani ma dopo ... vincendo a Marassi per 2 - 1 nella sfida valida per la 22esima giornata diA. Grazie a ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il: ecco le dichiarazioni ...Sono da pochi terminati i match della domenica pomeriggio di Serie A validi per la 22^ giornata di campionato: l'Atalanta batte il Cagliari 1-0 grazie ad una prodezza di Luis Muriel, la ...I bergamaschi riescono nel finale a portarsi a casa tre punti fondamentali grazie alla rete del solito Muriel. Le pagelle per il fantacalcio L’Atalanta si aggiudica un’importante successo per 1-0 sul ...