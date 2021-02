Pensioni 2021, ultime oggi Damiano: le giuste scelte di Draghi e Orlando (Di domenica 14 febbraio 2021) Partiamo dalle considerazioni interessanti fatte dalla Collega Giovanna Vitale su ‘La Repubblica’ che nell’articolo titolato: ‘Con Orlando la sinistra si riprende il Lavoro, ,ma é rivolta delle donne’ , inizia il pezzo ricordando: ” Ci sono voluti tre lustri perché un uomo di sinistra sinistra tornasse a guidare il Lavoro, un ministero dal grande valore simbolico per i post-comunisti oggi al vertice del Pd. L’ultimo fu, nel 2006, Cesare Damiano, Governo Prodi II. Per questa ragione abbiamo deciso di interfacciarci subito con Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e consigliere Inail, eccovi le sue considerazioni a caldo sul tema. Ringraziamo da subito l’ex ministro del lavoro per questo interessante confronto, che vi riproponiamo certi possa aprire ad un dibattito interessante. ultime novità ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 14 febbraio 2021) Partiamo dalle considerazioni interessanti fatte dalla Collega Giovanna Vitale su ‘La Repubblica’ che nell’articolo titolato: ‘Conla sinistra si riprende il Lavoro, ,ma é rivolta delle donne’ , inizia il pezzo ricordando: ” Ci sono voluti tre lustri perché un uomo di sinistra sinistra tornasse a guidare il Lavoro, un ministero dal grande valore simbolico per i post-comunistial vertice del Pd. L’ultimo fu, nel 2006, Cesare, Governo Prodi II. Per questa ragione abbiamo deciso di interfacciarci subito con Cesare, ex ministro del lavoro e consigliere Inail, eccovi le sue considerazioni a caldo sul tema. Ringraziamo da subito l’ex ministro del lavoro per questo interessante confronto, che vi riproponiamo certi possa aprire ad un dibattito interessante.novità ...

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… https://t.c… - wam_the : Rdc, bonus famiglia, Pensioni, Naspi: date pagamento febbraio - GrNet_Italia : #LEXETICAPENSIONIILLEGALERISPONDE LEXETICA PENSIONI - IL LEGALE RISPONDE • Parere applicabilità art. 54 T.U.…… -