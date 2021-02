MotoGP, la Suzuki è pronta per il 2021: “Vogliamo la doppietta anche quest’anno” (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Davide Brivio la Suzuki non cambia i propri piani. Lo conferma il giapponese Shinici Sahara project manager del team nipponico in vista della stagione 2021 di MotoGP. L’addio del dirigente italiano verso la Formula Uno ha sicuramente sorpreso la scuderia di Hamamatsu, ma non l’ha certo lasciata con le mani in mano. Lo spiega lo stesso Sahara: “Questa situazione ha reso ancora più forti i legami in Suzuki – spiega a motorsport.com – Sostituiremo Brivio con una sorta di comitato di direttori di sette membri”. Cambiamenti ai piani alti, ma non certo a livello di ambizioni: “L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: Vogliamo il double ovvero vincere di nuovo il titolo piloti ed anche quello costruttori. Sappiamo che è molto difficile, ma è quello a cui Vogliamo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo Davide Brivio lanon cambia i propri piani. Lo conferma il giapponese Shinici Sahara project manager del team nipponico in vista della stagionedi. L’addio del dirigente italiano verso la Formula Uno ha sicuramente sorpreso la scuderia di Hamamatsu, ma non l’ha certo lasciata con le mani in mano. Lo spiega lo stesso Sahara: “Questa situazione ha reso ancora più forti i legami in– spiega a motorsport.com – Sostituiremo Brivio con una sorta di comitato di direttori di sette membri”. Cambiamenti ai piani alti, ma non certo a livello di ambizioni: “L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro:il double ovvero vincere di nuovo il titolo piloti edquello costruttori. Sappiamo che è molto difficile, ma è quello a cui...

