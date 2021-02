Maria Teresa Ruta torna a parlare dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip (Di domenica 14 febbraio 2021) Ormai è un fatto, Maria Teresa Ruta non sarà la vincitrice di questo Grande Fratello Vip; la donna infatti è stata eliminata nella puntata di venerdì lasciando tutti senza parole, nonostante l’abbiano nominata per ben 22 volte. Che ci sia rimasta male è stato palese, afferrato il giubbotto è quasi corsa via senza salutare nessuno, ripresa poi da Signorini che l’ha invitata a chiudere il suo percorso in maniera civile ed intelligente come lei stessa è sempre stata. I ringraziamenti Ma ieri, una volta metabolizzata la notizia, ha deciso di salutare e ringraziare, attraverso i social, coloro che l’hanno sempre sostenuta i questi mesi: Il bellissimo messaggio di ringraziamento di Maria Teresa Ruta per i suoi fan pic.twitter.com/g5K47dcvWN— ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 14 febbraio 2021) Ormai è un fatto,non sarà la vincitrice di questoVip; la donna infatti è stata eliminata nella puntata di venerdì lasciando tutti senza parole, nonostante l’abbiano nominata per ben 22 volte. Che ci sia rimasta male è stato palese, afferrato il giubbotto è quasi corsa via senza salutare nessuno, ripresa poi da Signorini che l’ha invitata a chiudere il suo percorso in maniera civile ed intelligente come lei stessa è sempre stata. I ringraziamenti Ma ieri, una volta metabolizzata la notizia, ha deciso di salutare e ringraziare, attraverso i social, coloro che l’hanno sempre sostenuta i questi mesi: Il bellissimo messaggio di ringraziamento diper i suoi fan pic.twitter.com/g5K47dcvWN— ...

