La frase di Casalino sulla 'pillola per diventare etero' è violenta. E lo dico per esperienza (Di domenica 14 febbraio 2021) La prima cosa che ho pensato, leggendo di Rocco Casalino e della sua affermazione "Se ci fosse una pillola per diventare etero, la prenderei", è stata: no dai, è una cretinata pazzesca, non ha davvero senso spenderci anche solo un pensiero. Poi, però, ho ri-pensato. Quel messaggio – mi si permetta: un messaggio violento – avrebbe potuto raggiungere la vita di molte persone. Di adolescenti, magari, che in questo momento si interrogano su chi sono e su come affrontare il mondo là fuori. Di famiglie, di genitori che hanno capito di avere figli Lgbt+ e sono attraversati da dubbi e paure. E mi sono chiesto quanto possano aver ferito, quelle parole. Per questa ragione credo che la frase incriminata sia violenta. Non volutamente, ma tale. Perché, per quanto possa essere una considerazione personale, ferisce. È una forma ...

