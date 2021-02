Governo Draghi, il calendario del dibattito per la fiducia in Aula. La fronda M5s, i 3 di Si (con idee diverse) e Fdi: chi va verso il ‘No’ a Mr Bce (Di domenica 14 febbraio 2021) Mario Draghi inizierà il suo percorso in Parlamento verso la fiducia mercoledì 17 alle 10, quando terrà il suo discorso programmatico nell’Aula del Senato. Novanta minuti dopo consegnerà il testo alla Camera, quindi tornerà a Palazzo Madama per ricevere il primo largo Sì al nuovo Governo che verrà bissato giovedì a Montecitorio. Incassato il via libera delle due aule, l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea sarà pienamente all’opera sui temi che il premier metterà sul tavolo e che ruoteranno principalmente attorno a pandemia, vaccini, scuola e Recovery Plan e scuola. Temi che richiedono risposte rapide, anche alla luce degli allarmi lanciati dall’Istituto Superiore di Sanità riguardo alla circolazione della variante inglese, destinata a diventare il ceppo prevalente nel giro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Marioinizierà il suo percorso in Parlamentolamercoledì 17 alle 10, quando terrà il suo discorso programmatico nell’del Senato. Novanta minuti dopo consegnerà il testo alla Camera, quindi tornerà a Palazzo Madama per ricevere il primo largo Sì al nuovoche verrà bissato giovedì a Montecitorio. Incassato il via libera delle due aule, l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea sarà pienamente all’opera sui temi che il premier metterà sul tavolo e che ruoteranno principalmente attorno a pandemia, vaccini, scuola e Recovery Plan e scuola. Temi che richiedono risposte rapide, anche alla luce degli allarmi lanciati dall’Istituto Superiore di Sanità riguardo alla circolazione della variante inglese, destinata a diventare il ceppo prevalente nel giro ...

