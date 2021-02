Favola Spezia, la squadra di Italiano è una vera e propria cooperativa del gol… (Di domenica 14 febbraio 2021) Curiosa statistica offerta da Opta sulle marcature dello Spezia appena reduce dal trionfo inatteso contro la capolista Milan. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, grazie ai due gol realizzati contro il Diavolo, si conferma una vera e propria cooperativa del gol.Spezia: il recordcaption id="attachment 1093837" align="alignnone" width="751" Spezia (getty images)/captionCome riportato dal noto media che calcola e raccoglie i dati statistici, le ultime 9 marcature dello Spezia portano ben 9 protagonisti differenti: Pobega, Terzi, Nzola, Piccoli, Farias, Verde, Erlic, Gyasi e Maggiore. A questi nomi occorre aggiungere anche quello di Bastoni che ha timbrato il tabellino allo scadere della gara contro il Milan. Il suo gol porta quindi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Curiosa statistica offerta da Opta sulle marcature delloappena reduce dal trionfo inatteso contro la capolista Milan. Laallenata da Vincenzo, grazie ai due gol realizzati contro il Diavolo, si conferma unadel gol.: il recordcaption id="attachment 1093837" align="alignnone" width="751"(getty images)/captionCome riportato dal noto media che calcola e raccoglie i dati statistici, le ultime 9 marcature delloportano ben 9 protagonisti differenti: Pobega, Terzi, Nzola, Piccoli, Farias, Verde, Erlic, Gyasi e Maggiore. A questi nomi occorre aggiungere anche quello di Bastoni che ha timbrato il tabellino allo scadere della gara contro il Milan. Il suo gol porta quindi ...

Gazzetta_it : L'addio per la forte nostalgia di casa, poi il primo gol in #SerieA proprio al #Milan: #Spezia, favola #Maggiore… - Spezia_1906 : ?? La vittoria sul #Milan è di una città intera ?? #Spezia trascinato dagli spezzini in una favola vera e propria - ItaSportPress : Favola Spezia, la squadra di Italiano è una vera e propria cooperativa del gol... - - CalcioPillole : Uno #Spezia da favola: il miracolo di Vincenzo #Italiano. La squadra è stata formata in due settimane, ma il tecni… - SPORTIVANDAMEN3 : Complimenti allo Spezia che ferma la capolista Milan con un pressing a tutto campo per 90 minuti! La favola della p… -