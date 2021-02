Crotone Sassuolo 1-1 LIVE | gol annullato a Di Carmine

(Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 3? Punizione Petriccione – Calcio di punizione insidioso di Petriccione: Consigli mette i pugni e respinge. 14? Gol di Berardi – Conclusione mancina vincente del numero 25 neroverde, tornato titolare dopo l’infortunio: tiro sul primo palo e Cordaz beffato. 18? Tiro di Berardi – Ancora l’esterno offensivo delcon il mancino: tiro da fuori area ma palla alta che non trova lo specchio. 26? Pareggio di Ounas – ...

1 - 1 LIVE 14' Berardi (S), 26' Ounas (C)(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Di Carmine, Ounas. All. ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 1) GOL DI BERARDI Siamo a circa metà della diretta del primo tempo del match di Serie A trae allo Scida è già vantaggio per 1 - 0 per i neroverdi.