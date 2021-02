Covid, oggi 11.068 casi e 221 morti (100 in meno di ieri). Indice positività sale al 5,38% (Di domenica 14 febbraio 2021) ... https://salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti - Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 286.272 dosi, 126.183 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) ... https://salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti -. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 286.272 dosi, 126.183 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

GiovanniToti : Dal #GovernoDraghi ci aspettiamo un cambio di rotta nella lotta al Covid ma anche sulle infrastrutture e sugli inve… - dietnam : Oggi sono morte altre 420 persone per covid. Secondo me ci stiamo purtroppo abituando a queste cifre ma, per capirs… - MediasetTgcom24 : Covid, oggi riapre il Duomo di Milano #covid - Risveglio2mila : Bollettino Covid. Oggi in provincia 95 casi in più e 4 decessi. In aumento i ricoveri in regione - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio corrono i casi da #variante #covid ma crollano tamponi molecolari, unici da cui si possono trov… -