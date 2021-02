Covid, la vaccinazione di massa in fiere, palasport, cinema e studi: Primule già dimenticate (Di domenica 14 febbraio 2021) «Le vaccinazioni sono una priorità» è una delle frasi chiave del nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri ha parlato a lungo con il ministro Roberto Speranza.... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 febbraio 2021) «Le vaccinazioni sono una priorità» è una delle frasi chiave del nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri ha parlato a lungo con il ministro Roberto Speranza....

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinazione Vaccini: somministrazioni a quota tre milioni in Italia

... secondo il quale 'sono attese 15 - 20 milioni di dosi di vaccini anti - Covid al mese da aprile - ... Scattano parallelamente, in varie Regioni, le campagne di vaccinazione per gli under 55 - ad esempio ...

Virus e under 55, il Lazio scommette su AstraZeneca

... l'unico vero rimedio contro la pandemia da Covid 19. E lo fa partendo dalle categorie più esposte, dopo aver terminato la vaccinazione di medici e sanitari pubblici, puntando su AstraZeneca. Da oggi ...

Vaccino Covid effetti collaterali: cosa dice il rapporto Aifa il Resto del Carlino Il duo Ricciardi-Speranza e il pressing per il lockdown

A Che tempo che fa, Walter Ricciardi ha ribadito la necessità di un lockdown duro e generale per il Paese per abbattere i contagi ed è convinto dell'appoggio di Speranza.

Coronavirus: 292 nuovi positivi e 1 morto a Marsciano

Altri dieci i deceduti per covid-19; nella Media Valle del Tevere, gli attualmente positivi dati mediamente in salita in quasi tutti i comuni ad eccezione di Collazzone e Deruta ...

