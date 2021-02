Carragher | stoccata al Tottenham di Mourinho | “Se questa è la difesa… non arriveranno tra le prime quattro”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 febbraio 2021) Altra caduta in Premier League per ilche dopo i 5 gol presi in FA Cup dall'Everton, si arrende alle tre reti del Manchester City in campionato. Una sconfitta che allontana gli Spurs dalle zone importanti del tabellone e che, secondo l'ex difensore di Liverpool e Inghilterra Jamiepotrebbe voler dire addio alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.critica ilcaption id="attachment 1093779" align="alignnone" width="650" Manchester City Rodri rigore (getty images)/captionNon fa grossi giri di parolenegli studi di Sky Sports per parlare della difesa della squadra di: "Ma questo è quanto dobbiamo attenderci dai difensori del? Sanchez è stato drammatico in ...