Valerio Massimo Manfredi, svolta nell’indagine: il monossido non era “suo” (Di sabato 13 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi in condizioni critiche in ospedale per esalazioni da monossido di carbonio. Le indagini fanno luce: non era “suo” il gas Valerio Massimo Manfredi ha quasi rischiato la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 febbraio 2021)in condizioni critiche in ospedale per esalazioni dadi carbonio. Le indagini fanno luce: non era “suo” il gasha quasi rischiato la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - CorridoniLuis : - _DAGOSPIA_ : IL MONOSSIDO DI CARBONIO CHE HA QUASI UCCISO VALERIO MASSIMO MANFREDI E ANTONELLA PRENNER ERA DI...… -