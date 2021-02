Traffico Roma del 13-02-2021 ore 07:30 (Di sabato 13 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico non molto quello registrato in queste ore spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo su gran parte dell’interno capitolino Dunque massima attenzione nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da via Nola largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio raccomandiamo le dovute attenzioni alla segnaletica per lavori fino alle 12 chiusa al Traffico via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale verso Monte Mario ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratta della Roma Fiumicino la strada è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delnon molto quello registrato in queste ore spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo su gran parte dell’interno capitolino Dunque massima attenzione nella zona di San Giovanni da qualche giorno è cambiata la viabilità in via La Spezia la strada è transitabile a senso unico da via Nola largo Brindisi in direzione quindi di Piazzale Appio raccomandiamo le dovute attenzioni alla segnaletica per lavori fino alle 12 chiusa alvia dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione della Trionfale verso Monte Mario ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana tratta dellaFiumicino la strada è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di ...

