Roma, 38enne ruba un’auto, viene fermato dalla Polizia e si giustifica: ‘Me l’ha data un amico per lavarla’ (Di sabato 13 febbraio 2021) “L’auto me l’ha data un amico per lavarla” – è questo quello che ha dichiarato il ladro quando è stato sorpreso dagli agenti di Polizia a rovistare all’interno. Sì, perché l’autovettura era stata lasciata dalla proprietaria nel parcheggio dell’ospedale, dove si era recata per sottoporsi a delle cure chemioterapiche. Dal momento che poco dopo, la stessa macchina doveva essere ritirata dalla figlia, per evitarle problemi con l’accesso in ospedale – considerate le normative anti Covid -, le aveva lasciato le chiavi sotto il tappetino, lato passeggero. Un gesto che però non è sfuggito al malvivente, K.A.F.A (queste le sue iniziali), un 38enne italiano di origini cingalesi, il quale ne ha approfittato per rubare il veicolo. L’allarme e il ritrovamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) “L’auto meunper lavarla” – è questo quello che ha dichiarato il ladro quando è stato sorpreso dagli agenti dia rovistare all’interno. Sì, perché l’autovettura era stata lasciataproprietaria nel parcheggio dell’ospedale, dove si era recata per sottoporsi a delle cure chemioterapiche. Dal momento che poco dopo, la stessa macchina doveva essere ritiratafiglia, per evitarle problemi con l’accesso in ospedale – considerate le normative anti Covid -, le aveva lasciato le chiavi sotto il tappetino, lato passeggero. Un gesto che però non è sfuggito al malvivente, K.A.F.A (queste le sue iniziali), unitaliano di origini cingalesi, il quale ne ha approfittato perre il veicolo. L’allarme e il ritrovamento ...

CorriereCitta : Roma, 38enne ruba un’auto, viene fermato dalla Polizia e si giustifica: ‘Me l’ha data un amico per lavarla’ - CronacheCittadi : New post: Roma. Minacciava e picchiava la madre estorcendole denaro per comprare la droga. 38enne con precedenti ar… - CorriereCitta : Roma. ‘Dammi i soldi per la droga o sono botte’: 38enne picchia la madre continuamente -