** Mondo Rai/appuntamenti e novità ** (2) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Da Noi”¦A Ruota Libera” non si ferma, e continuerà a girare anche questa settimana con una nuova puntata in diretta domani alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini che, come comunicato nei giorni scorsi, è risultata positiva al Coronavirus condurrà il programma collegata da casa, mentre in studio, ad accogliere gli ospiti e a fare da spalla alla conduttrice, ci sarà il cantautore Nek. Il primo ospite della puntata sarà Rita Pavone, per un racconto a tutto tondo sulla sua incredibile vita a partire dai momenti più memorabili fino all’ultimo Sanremo, vissuto lo scorso anno. Dopo di lei Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti di ‘Mina Settembre”, sarà in studio per parlare del gran finale della fiction campione d’ascolti di Rai1, con anticipazioni esclusive. L’attore ripercorrerà anche, grazie ad alcuni momenti sorprendenti e inaspettati, le tappe più importanti della sua ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Da Noi”¦A Ruota Libera” non si ferma, e continuerà a girare anche questa settimana con una nuova puntata in diretta domani alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini che, come comunicato nei giorni scorsi, è risultata positiva al Coronavirus condurrà il programma collegata da casa, mentre in studio, ad accogliere gli ospiti e a fare da spalla alla conduttrice, ci sarà il cantautore Nek. Il primo ospite della puntata sarà Rita Pavone, per un racconto a tutto tondo sulla sua incredibile vita a partire dai momenti più memorabili fino all’ultimo Sanremo, vissuto lo scorso anno. Dopo di lei Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti di ‘Mina Settembre”, sarà in studio per parlare del gran finale della fiction campione d’ascolti di Rai1, con anticipazioni esclusive. L’attore ripercorrerà anche, grazie ad alcuni momenti sorprendenti e inaspettati, le tappe più importanti della sua ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - sumaistu47 : Mi sembra impossibile emarginare un gigante mondiale che non ne ha mai sbagliato una. Anzi, una sola: non essersi i… - ilariasotis : RT @lagana_riccardo: Giù il cappello quando si parla di #Radio. Lo strumento che, come pochi altri, ha cambiato il mondo, aggrega il paese,… - ve10ve : RT @lagana_riccardo: Giù il cappello quando si parla di #Radio. Lo strumento che, come pochi altri, ha cambiato il mondo, aggrega il paese,… - ImpieriFilippo : RT @MicheleSpuri: Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati… -