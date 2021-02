Miozzo | “non sono per tenere le scuole aperte a ogni costo”

Leggi su ck12

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il tema scuola è dall’inizio pandemia uno dei dibattiti più infuocati tra l’opinione pubblica e le istituzioni governative. La gestione non è semplice e le nuove varianti preoccupano gli esperti.avvisa: “La terapia più efficace sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia”. (Photo by Diana Bagnoli/Getty Images)In una intervista rilasciata a La Repubblica Il coordinatore del Ctsha evidenziato la fase saliente della pandemia e ha ribadito i rischi e le misure da appore per non ricadere in una nuova ondata all’insegna delle recenti varianti del Covid-19. Esprimendosi fondamentalmente su due punti cruciali,ha chiesto di valutare bene l’eventuale chiusura delle, ammonendo le misure azionate dal governo di apertura delle attività con pochi ...