Influencer finisce il gel per i capelli e usa la colla: ora deve sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico (Di sabato 13 febbraio 2021) finisce il gel per capelli, usa la colla spray e finisce all’ospedale. Potenza dei social. La vicenda di della 40enne Tessica Brown, dalla Louisiana, è diventata una delle più bizzarre e sconcertanti auto comunicazioni via Tik Tok del 2021. La donna ha infatti rilasciato un mini filmato che ha raccolto quasi 200mila visualizzazioni dove racconta le sue assurde vicissitudini pilifere del cuoio capelluto. Tessica ha spiegato di aver usato la colla spray Gorilla Glue sulla sua lunga coda di cavallo perché aveva momentaneamente finito il gel. In un’intervista ad Enterteinement Tonight la 40enne rivela di averne usato “giusto un pizzico” perché così, andava di fretta, era sovrappensiero, che tanto poi tornata a casa l’avrebbe levata. Il risultato di questa distrazione catastrofica si è visto nel video poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)il gel per, usa laspray eall’ospedale. Potenza dei social. La vicenda di della 40enne Tessica Brown, dalla Louisiana, è diventata una delle più bizzarre e sconcertanti auto comunicazioni via Tik Tok del 2021. La donna ha infatti rilasciato un mini filmato che ha raccolto quasi 200mila visualizzazioni dove racconta le sue assurde vicissitudini pilifere del cuoio capelluto. Tessica ha spiegato di aver usato laspray Gorilla Glue sulla sua lunga coda di cavallo perché aveva momentaneamente finito il gel. In un’intervista ad Enterteinement Tonight la 40enne rivela di averne usato “giusto un pizzico” perché così, andava di fretta, era sovrappensiero, che tanto poi tornata a casa l’avrebbe levata. Il risultato di questa distrazione catastrofica si è visto nel video poi ...

MassimoMacchite : @evarist05268091 @AlvisiConci No! il problema è che non c'è più ritegno, i giornalisti sono impropriamente ritenuti… - Tg1Rai : Non solo imprenditore ma anche influencer. #ElonMusk non finisce di stupire con le sue idee, provocazioni e visioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Influencer finisce La sfida: resettare i partiti - farsa e rifondare la politica

... perché anche la fibra a volte si spezza e si finisce nella Rete (unica, magari)". Ma il passaggio ... solo in Italia potrebbero accadere cose simili, fingeva di meravigliarsi l'influencer Andrea Scanzi,...

Libri:'Il segreto di Mr Willer', l'omicidio di un influencer

...influencer italiano del web. Mr. Willer, molto amato da alcuni ma altrettanto odiato da altri, era già stato destinatario di minacce di morte. Tanto che sotto la lente degli inquirenti finisce il suo ...

Libri:'Il segreto di Mr Willer', l'omicidio di un influencer Agenzia ANSA Zaniolo, una nota influencer lo corteggia: “Solo con te”

In modo più o meno diretto, si arriva sempre a parlare di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma al centro di molte voci di gossip.

Libri:'Il segreto di Mr Willer', l'omicidio di un influencer

Dopo l'esordio con la black comedy 'Festa al Trullo', Chicca Maralfa torna in libreria con un giallo dal titolo "Il segreto di Mr Willer" che uscirà il 26 febbraio prossimo (il romanzo è già in preord ...

... perché anche la fibra a volte si spezza e sinella Rete (unica, magari)". Ma il passaggio ... solo in Italia potrebbero accadere cose simili, fingeva di meravigliarsi l'Andrea Scanzi,......italiano del web. Mr. Willer, molto amato da alcuni ma altrettanto odiato da altri, era già stato destinatario di minacce di morte. Tanto che sotto la lente degli inquirentiil suo ...In modo più o meno diretto, si arriva sempre a parlare di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma al centro di molte voci di gossip.Dopo l'esordio con la black comedy 'Festa al Trullo', Chicca Maralfa torna in libreria con un giallo dal titolo "Il segreto di Mr Willer" che uscirà il 26 febbraio prossimo (il romanzo è già in preord ...