Djokovic-Raonic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Novak Djokovic affronta Milos Raonic al quarto turno degli Australian Open 2021. Il numero uno al mondo ha superato al quinto set Taylor Fritz ma lo ha fatto da infortunato. Avrà quindi meno di 48 ore per recuperare e c’è tanta attesa per conoscere le sue condizioni fisiche. Inoltre, dovrà affrontare un avversario ostico come il canadese, che nell’ultimo turno ha superato Marton Fucsovics. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di domenica 14 febbraio come secondo match della sessione serale dopo Swiatek-Halep, in programma non prima delle ore 09 italiane. La ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Novakaffronta Milosal quarto turno degli. Il numero uno al mondo ha superato al quinto set Taylor Fritz ma lo ha fatto da infortunato. Avrà quindi meno di 48 ore per recuperare e c’è tanta attesa per conoscere le sue condizioni fisiche. Inoltre, dovrà affrontare un avversario ostico come il canadese, che nell’ultimo turno ha superato Marton Fucsovics. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di domenica 14 febbraio come secondo match della sessione serale dopo Swiatek-Halep, in programma non prima delle ore 09 italiane. La ...

infoitsport : DJOKOVIC-Raonic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 - OA_Sport : Australian Open 2021: Novak Djokovic parla della partita con Fritz, dell'infortunio e del timore per l'ottavo con R… - Bertolca10 : Trema #Djokovic, paga un infortunio e si fa rimontare due set prima di andare a vincere. Al 4° turno avrà Milos Rao… - cacciaramarri : RT @WeAreTennisITA: Davvero credevate che un guerriero come Djokovic avrebbe mollato? Il numero 1 batte Fritz, però ha riportato un infort… - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Davvero credevate che un guerriero come Djokovic avrebbe mollato? Il numero 1 batte Fritz, però ha riportato un infort… -