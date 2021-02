Disturbi neurosviluppo, pediatri: “Progetto screening in 14 nidi romani” (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Quattordici asili nido, per un totale di oltre 300 bambini. Questa la platea che sarà interessata dal progetto di screening per l’individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni in partenza sul territorio romano, col successivo obiettivo di estendersi su tutto il territorio nazionale. Un progetto presentato questa mattina dal presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, durante il suo intervento alla terza lezione del corso di formazione gratuito promosso dalla Sip e realizzato in collaborazione con l‘Istituto di Ortofonologia (IdO), la Fondazione MITE, il Sindacato italiano specialisti pediatri (Sispe) e la Società italiana di neonatologia Lazio (Sin), che al momento ha raggiunto 2.000 pediatri iscritti. Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Quattordici asili nido, per un totale di oltre 300 bambini. Questa la platea che sarà interessata dal progetto di screening per l’individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni in partenza sul territorio romano, col successivo obiettivo di estendersi su tutto il territorio nazionale. Un progetto presentato questa mattina dal presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Alberto Villani, durante il suo intervento alla terza lezione del corso di formazione gratuito promosso dalla Sip e realizzato in collaborazione con l‘Istituto di Ortofonologia (IdO), la Fondazione MITE, il Sindacato italiano specialisti pediatri (Sispe) e la Società italiana di neonatologia Lazio (Sin), che al momento ha raggiunto 2.000 pediatri iscritti.

advgiornalista : L'esperta spiega: gli spasmi affettivi si distinguono in sindrome pallida e blu. Se ne parla al corso 'Individuazio… - SIPediatri : Vedi gli approfondimenti di Davide Vecchio in occasione del Corso gratuito on line - Individuazione dei disturbi de… - mondopadano : #OcchiAzzurri: a #Cremona raccolta fondi per il nuovo centro dedicato ai #bambini con disturbi del neurosviluppo. N… - fearlessdosed : What if nelle scuole introducessimo lezioni o corsi extra basati sul benesse psico-fisico, sulla prevenzione di mal… - FranzvonFlach90 : RT @tesiearsi: Certe narrazioni 'romantiche' di alcuni disturbi del neurosviluppo mi lasciano piuttosto perplessa, nonché scettica su quel… -