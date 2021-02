Cortina 2021, scocca l'ora della discesa sulla Vertigine: azzurri a caccia di un riscatto (Di sabato 13 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Buona la seconda. Gli uomini jet cercano il feeling sulla nuova pista “Vertigine” e la prova numero due calma le acque e mette (quasi) tutti d’accordo dopo le polemiche del primo giorno. Domenica 14 febbraio, del resto, la discesa incalza, le medaglie incombono, ma per domare queste pieghe che scendono dalle Tofane e da Pomedes, non ci vuole solo coraggio. Occorre anche un po’ di logica, assente, secondo i big, dalla tracciatura del primo giorno. Sotto accusa erano finite le linee pensate da Hannes Trinkl, chief, race director delle prove veloci. © Pentaphoto - Marco trovatiPista modificata Troppe curve, zero velocità, salti spuntati, quasi banali, una pista che penalizza i velocisti e che - secondo molti atleti - non segue per nulla la naturale curvatura ... Leggi su gqitalia (Di sabato 13 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Buona la seconda. Gli uomini jet cercano il feelingnuova pista “” e la prova numero due calma le acque e mette (quasi) tutti d’accordo dopo le polemiche del primo giorno. Domenica 14 febbraio, del resto, laincalza, le medaglie incombono, ma per domare queste pieghe che scendono dalle Tofane e da Pomedes, non ci vuole solo coraggio. Occorre anche un po’ di logica, assente, secondo i big, dalla tracciatura del primo giorno. Sotto accusa erano finite le linee pensate da Hannes Trinkl, chief, race director delle prove veloci. © Pentaphoto - Marco trovatiPista modificata Troppe curve, zero velocità, salti spuntati, quasi banali, una pista che penalizza i velocisti e che - secondo molti atleti - non segue per nulla la naturale curvatura ...

