Cinisello | 100 menù di McDonald' s ogni mese alle famiglie in difficoltà

Ultime Notizie dalla rete : Cinisello 100

IL GIORNO

Soltanto aBalsamo , periferia Nord di Milano, il ristorante donerà 90 pasti ogni settimana fino a marzo grazie alla collaborazione con il Comune, la Protezione Civile, la Croce Rossa e il ...... bloccato giovedì pomeriggio dagli agenti di polizia didopo un breve inseguimento tra le strade del quartiere di Sant'Eusebio . Quasiarresti in un anno rischiano di mettere in ...Il progetto "Sempre aperti a donare" coinvolge le reti solidali: su tutto il territorio nazionale saranno consegnati 100mila pasti fino a marzo ...C’è tempo fino alle ore 12 del 24 marzo 2021 per accedere ai due bandi messi in campo dall’Amministrazione per l’assegnazione di assegni di studio comunali destinati agli studenti più meritevoli per l ...