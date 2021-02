Cagliari | il dg Passetti | “Fiduciosi | con Di Francesco ci salveremo”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ilè terz’ultimo dopo 21 partite ma non ci pensa assolutamente a rinunciare al nuovo progetto iniziato in questa stagione con Eusebio Diin panchina. E nel club sardo c’è grande fiducia che l’obiettivo salvezza sarà raggiunto. “Ci sono scelte che potevamo fare meglio ma non ci saranno rimpianti a fine stagione“, ha detto il direttore generale dei rossoblù. “Di? Con lui c’è un rapporto importante, poi c’è un contratto e c’è la convinzione che dietro ci sia un lavoro professionale e di sacrificio verso la maglia nonostante i risultati attuali non trasmettono questo. C’è grande passione e sacrificio e sono convinto che prima o poi darà necessariamente i suoi frutti”. SportFace.

sportface2016 : #Cagliari, fiducia in #DiFrancesco e nella salvezza: le parole del dg #Passetti - BombeDiVlad : ???? #Cagliari, fiducia totale in #DiFrancesco Le parole del #DG #Passetti ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - ItaSportPress : Cagliari, il dg Passetti: 'C'è fiducia. Ci salveremo con Di Francesco' - - Pall_Gonfiato : #Cagliari, il dg #Passetti conferma #DiFrancesco: 'Crediamo nel suo lavoro' - Calcio_Casteddu : #Passetti: 'Capire l'importanza del peso di questa maglia' - #CalcioCasteddu #Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Passetti

: la fiducia diGiulini (getty images) 'Ci sono scelte che potevamo fare meglio o forse prima ma non ci saranno rimpianti a fine stagione ', ha detto con grande ...Mario, direttore generale del, ha parlato del rinnovo di Di Francesco in un momento molto difficile per il ...Il Cagliari è terz’ultimo dopo 21 partite ma non ci pensa assolutamente a rinunciare al nuovo progetto iniziato in questa stagione con Eusebio Di Francesco in panchina. E nel club sardo c’è grande fid ...Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato ai microfoni dell'emittente Radiolina del momento dei sardi e del futuro del tecnico Di Francesco: "Ci ...