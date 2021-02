Barbara D’Urso e il difensore per antonomasia: Ecco chi è la sorella (Di sabato 13 febbraio 2021) Quella di Barbara D’Urso è una famiglia molto numerosa. Tra le sorella anche una che si spesso messa a sua difesa contro le accuse Barbara D’Urso (InstagramBarbara D’Urso, ad oggi, è una delle conduttrici più attive all’interno del panorama televisivo italiano. Una figura di grande rilievo, soprattutto per gli spazi che i suoi programmi occupano all’interno del piccolo schermo. Dal ‘Pomeriggio Cinque’ a ‘Live-Non è la D’Urso’, per la conduttrice napoletana sono tante le ore di intrattenimento regalate al pubblico televisivo. Ma Barbarella è molto attiva anche nel mondo dei social. Il suo profilo Instagram è ormai esploso da tempo, con milioni di followers che seguono attentamente tutti ciò che la conduttrice classe ’57 pubblica sia ... Leggi su kronic (Di sabato 13 febbraio 2021) Quella diè una famiglia molto numerosa. Tra leanche una che si spesso messa a sua difesa contro le accuse(Instagram, ad oggi, è una delle conduttrici più attive all’interno del panorama televisivo italiano. Una figura di grande rilievo, soprattutto per gli spazi che i suoi programmi occupano all’interno del piccolo schermo. Dal ‘Pomeriggio Cinque’ a ‘Live-Non è la’, per la conduttrice napoletana sono tante le ore di intrattenimento regalate al pubblico televisivo. Ma Barbarella è molto attiva anche nel mondo dei social. Il suo profilo Instagram è ormai esploso da tempo, con milioni di followers che seguono attentamente tutti ciò che la conduttrice classe ’57 pubblica sia ...

RutaAllTheWay : RT @fuckthepool: Io pronto a vendermi l’anima per votare Mariateresa in tutti i sondaggi/preferenze/sfere di Barbara d’urso e falta diventa… - ciaoami68808239 : TUTTI A DIRE A GIULIA “ ma noi non parliamo di te” “ sono tue paranoie”.. Volete anche Barbara D’urso in quel salot… - exulture : @maximum855 ancora con sta storia? hanno chiarito quel giorno, ma se non lo sai hanno litigato nuovamente da barbara d’urso. - lele_Bertea : RT @Johnny__Love: Tenere fuori dai ministri di questo governo Barbara D'Urso e Gianluca Vacchi mi sembra oltremodo vergognoso. - NadiaPasticcio : RT @Johnny__Love: Tenere fuori dai ministri di questo governo Barbara D'Urso e Gianluca Vacchi mi sembra oltremodo vergognoso. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero