Ana Katz | un tocco di umanità dentro un sistema ostile

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 14 febbraio 2021) Attrice, sceneggiatrice e prolifica regista del cinema argentino – l’esordio nel 2002 con la commedia El juego de la silla – Anaha vinto il premio Big Screen del Festival di Rotterdam appena concluso con El Perro que no calla, la storia di formazione del protagonista Sebas (lo interpreta il fratello della regista Daniel), spostata però in avanti negli anni, verso la mezza età: «In fondo a qualunque età ci troviamo in un coming-of-age: pensavo fosse divertente raccontare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.