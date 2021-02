Vincenzo Italiano | “Napoli? Magari bastasse l’attestato di stima per avere un contratto…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “De Laurentiis quando è venuto a complimentarsi negli spogliatoi mi ha stupito. Una gran bella soddisfazione. Però non mettiamo in giro cose su me e il, per favore.didi un presidente perun contratto...“., tecnico dello Spezia, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport scherza così riguardo il possibile interesse dei partenopei in vista della prossima stagione. “Io credo che per un allenatore la prima cosa da realizzare sia l’empatia con i giocatori – ha aggiunto-. Fatto questo, può accadere qualcosa di travolgente in qualsiasi squadra. Dal Milan di Sacchi al Barcellona di Guardiola, non ho mai visto una squadra vincere senza un’idea di gioco“. ...