UOMINI E DONNE oggi, 12 febbraio: SOPHIE vicinissima alla scelta!

Nell'ultima puntata della settimana di UOMINI e DONNE troviamo a centro studio i partecipanti degli over Sabina e Claudio. Sabina ci è rimasta un po' male perché lui, a distanza di un mese, considera la loro solo una semplice frequentazione, anche se lei sente di essere più avanti nei sentimenti. Ciò viene fatto vedere tramite un riassunto video, nel quale però la stessa Sabina ammette da un lato che momentaneamente questo le sta bene, ma dall'altro dichiara che le cose potrebbero cambiare in maniera vertiginosa, con risvolti in modo negativo. Quando l'uomo fa il suo ingresso in studio, Sabina dichiara che ha riflettuto molto su quanto successo ed è per questo che ha deciso di chiudere la loro conoscenza, perché pensa di meritare qualcosa di meglio, un uomo in grado di amarla totalmente. Non solo, la donna afferma che, in ogni loro singola uscita, si ...

