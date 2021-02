Treni Hyperloop realtà anche in Italia? “Roma-Milano in 30 minuti”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un treno per viaggiare dain soli 30. Fantascienza, per la maggior parte di noi, una favoletta che suona quasi come una presa in giro per i tanti pendolari che ogni giorno hanno a che fare con ritardi, guasti,soppressi. E invece, si tratta di un progetto concreto, con addirittura una data di massima: il 2030. Parliamo della tecnologia dei, una delle tante idee visionarie dell’imprenditore sudafricano Elon Musk.a lievitazione magnetica che promettono di trasportare passeggeri alla velocità di 1200 km all’ora all’interno di un tubo sottovuoto, come dei veri proiettili. Irivoluzionari, sicuri ed ecologici, sono stati già testati negli Stati Uniti. E non mancano gli investimenti per portarli presto ...

La dimostrazione arriva da Virgin? una delle aziende impegnate nella realizzazione: pochi giorni fa il gruppo ha pubblicato un video di come immagina le stazioni e idi domani basati ...Fra i primi a credere nel progetto? Manco a dirlo il visionario Elon Musk, che ha ipotizzato la tecnologianel 2014 prendendo spunto daiMaglev che viaggiano in Cina e Giappone. Hyperloop, il treno superveloce della Virgin di Richard Branson, sbarcherà in Italia: si potrà andare da Roma a Milano in mezz'ora ...