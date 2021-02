Serie A | formazioni ufficiali Bologna-Benevento | Barrow e Soriano sfidano Caprari e Lapadula

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tutto pronto per: le.VIDEO, Mihajlovic e quel retroscena su Inzaghi: “In campo io e Couto lo minacciavamo…”Sarà la sfida tra Siniša Mihajlovi? e Pippo Inzaghi ad aprire la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano. Ila caccia di una vittoria che manca dal lontano 6 Gennaio, giorno in cui i campani trovarono i tre punti contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Ben diversa è la situazione per la compagine emiliana: ilè infatti alla ricerca di conferme dopo l'ottima prestazione contro il Parma di Roberto D'Aversa che ha portato all'ex allenatore del Torino tre punti fondamentali per il prosieguo di stagione.Tredicesima contro quattordicesima, stessi punti in ...

Le formazioni ufficiali di Bologna Benevento match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...LE FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic BENEVENTO (4 - 3 - 2 - 1): ...Tutto pronto per Bologna-Benevento, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 22^ giornata di Serie A La 22^ giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo di ...