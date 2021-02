Salvini, dubbi su Giorgetti: «Al governo ci vado io» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Qualcuno tra i dirigenti parla di mondo al contrario, di parti capovolte nella Lega. Non è una questione di rapporti né di ruoli, ma ora è Salvini a volere il partito di via... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Qualcuno tra i dirigenti parla di mondo al contrario, di parti capovolte nella Lega. Non è una questione di rapporti né di ruoli, ma ora èa volere il partito di via...

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - Fontana3Lorenzo : Le autorevoli parole dell'ex magistrato Nordio, su quanto accaduto a Matteo Salvini e sulla commistione tra politic… - Mariagi22629904 : RT @lauraboldrini: Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alleanza… - FScalmati : RT @lauraboldrini: Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alleanza… - infoitinterno : Salvini, dubbi su Giorgetti: «Al governo ci vado io» -