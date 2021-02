Rugby, Inghilterra-Italia, Smith: “Dovremo mostrare la migliore versione di noi stessi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ItalRugby sarà impegnata con l’Inghilterra, nel match valido per il Sei Nazioni 2021. Gli azzurri partono da sfavoriti contro gli atleti inglesi, seppur sconfitti all’esordio dalla Scozia, ma Franco Smith ha suonato la carica in conferenza stampa e non ha intenzione di gettare la spugna. Di seguito l’esordio del coach dell’Italia: “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia contro l’Inghilterra, nello scorso weekend. Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana e sono contento della preparazione verso questa partita“. In seguito, Smith ha analizzato tatticamente lo scontro con gli inglesi: “La sconfitta dell’Inghilterra nel primo turno del Sei Nazioni contro la ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Italsarà impegnata con l’, nel match valido per il Sei Nazioni 2021. Gli azzurri partono da sfavoriti contro gli atleti inglesi, seppur sconfitti all’esordio dalla Scozia, ma Francoha suonato la carica in conferenza stampa e non ha intenzione di gettare la spugna. Di seguito l’esordio del coach dell’: “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia contro l’, nello scorso weekend. Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana e sono contento della preparazione verso questa partita“. In seguito,ha analizzato tatticamente lo scontro con gli inglesi: “La sconfitta dell’nel primo turno del Sei Nazioni contro la ...

