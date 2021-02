Ristoratori toscani verso Roma con le tende “finché Draghi ci darà garanzie”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) FIRENZE – I ristoratori ripartono per Roma “per difendere il lavoro”. Direzione Montecitorio, dove sono pronti a restare “a oltranza”. Il 22 febbraio, giorno indetto per la manifestazione, “porteremo con noi le tende e non ci muoveremo fino a quando non avremo garanzie, non inutili promesse, sul nostro futuro”, sottolinea il portavoce del gruppo Tutela nazionale imprese-Ristoratori Toscana, Pasquale Naccari. Tradotto, al premier Draghi chiederanno “indennizzi per i mancati incassi dall’inizio dell’emergenza e il superamento del sistema semaforico che sta uccidendo l’economia italiana”.

