METEO: il peggio dell’Inverno, questo o forse altro nel futuro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vuoi o non vuoi siamo in ballo e fin tanto che si balla balliamo, no? Sì, perché c’è poco da scherzare, siamo in ballo per un evento gelido epocale. Siamo in ballo per un evento METEO climatico che qualora dovesse realizzarsi potrebbe stravolgere letteralmente l’ultima parte d’Inverno. Se qualcuno ha dato un’occhiata ai modelli previsione, in particolare alle proiezioni termiche, avrà notato temperature assurde. Il nucleo gelido siberiano potrebbe portare valori di -25/-28°C a 1500 metri di quota, a due passi da noi! Sì, avete letto bene, a due passi da noi! Tenete conto che trattandosi di aria siberiana, pesantissima, al suolo non si andrebbe tanto distanti da tali termiche. Non sono temperature comuni alle nostre latitudini, questo è bene che si sappia. Spesso si sente parlare di ondate di freddo per semplici irruzioncine polari, figuriamoci ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vuoi o non vuoi siamo in ballo e fin tanto che si balla balliamo, no? Sì, perché c’è poco da scherzare, siamo in ballo per un evento gelido epocale. Siamo in ballo per un eventoclimatico che qualora dovesse realizzarsi potrebbe stravolgere letteralmente l’ultima parte d’Inverno. Se qualcuno ha dato un’occhiata ai modelli previsione, in particolare alle proiezioni termiche, avrà notato temperature assurde. Il nucleo gelido siberiano potrebbe portare valori di -25/-28°C a 1500 metri di quota, a due passi da noi! Sì, avete letto bene, a due passi da noi! Tenete conto che trattandosi di aria siberiana, pesantissima, al suolo non si andrebbe tanto distanti da tali termiche. Non sono temperature comuni alle nostre latitudini,è bene che si sappia. Spesso si sente parlare di ondate di freddo per semplici irruzioncine polari, figuriamoci ...

pongufogu : @Philip__B @diMartedi @NPagnoncelli e che i sondaggi servono a direzionare il voto pur se non è spiegabile come si… - cilentonotizie : #Meteo: una duplice perturbazione provocherà piogge battenti e locali nubifragi. Imminenti forti piogge, è in aller… - BooksPrincess : #3fattidioggi * meteo variabile, ma il mio umore è peggio * 'Maria by Callas', un bel docu-film sulla grande donn… - ilmeteoit : #Meteo: #Severo peggioramento già in atto, ma il peggio nelle #PROSSIME #ORE -

Ultime Notizie dalla rete : METEO peggio Meteo: PROSSIME ORE, imminente PERTURBAZIONE NEVOSA fino in PIANURA. Le REGIONI coinvolte fino a SERA

Ma il peggio è atteso soprattutto tra il pomeriggio e la sera quando l'azione congiunta di venti ... provocheranno un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Nordovest dove ...

Arriva Burian, ortaggi e fiori a rischio gelo: ecco come fare per proteggerli

... come prima, si può optare per la pacciamatura con paglia o erba si sfalcio, cartone o alla peggio ... Ma il fine settimana sarà sereno e freddissimo freddissimo Meteo, in arrivo Burian e il gelo ...

METEO: il peggio dell’Inverno, questo o forse altro nel futuro Meteo Giornale METEO: il peggio dell’Inverno, questo o forse altro nel futuro

Vuoi o non vuoi siamo in ballo e fin tanto che si balla balliamo, no? Sì, perché c’è poco da scherzare, siamo in ballo per un evento gelido epocale. Siamo in ballo per un evento meteo climatico che qu ...

Meteo: imminente perturbazione nevosa fino in pianura poi Burian. Ecco le regioni coinvolte

Nelle prossime ore ci attendiamo l'arrivo di una fredda perturbazione che porterà nevicate anche in pianura su molte regioni d'Italia. Vediamo allora più nel dettaglio quali saranno le zone maggiormen ...

Ma ilè atteso soprattutto tra il pomeriggio e la sera quando l'azione congiunta di venti ... provocheranno un ulteriore peggioramento delle condizionisu tutto il Nordovest dove ...... come prima, si può optare per la pacciamatura con paglia o erba si sfalcio, cartone o alla... Ma il fine settimana sarà sereno e freddissimo freddissimo, in arrivo Burian e il gelo ...Vuoi o non vuoi siamo in ballo e fin tanto che si balla balliamo, no? Sì, perché c’è poco da scherzare, siamo in ballo per un evento gelido epocale. Siamo in ballo per un evento meteo climatico che qu ...Nelle prossime ore ci attendiamo l'arrivo di una fredda perturbazione che porterà nevicate anche in pianura su molte regioni d'Italia. Vediamo allora più nel dettaglio quali saranno le zone maggiormen ...