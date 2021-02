Manuela Arcuri a La Confessione: “Un ménage à trois con Berlusconi? Mai detto” (Video) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Andrà in onda stasera, venerdì 12 febbraio, sul canale Nove il programma ‘La Confessione’ di Peter Gomez con ospite Manuela Arcuri Manuela Arcuri ospite negli studi de La Confessione, il programma in onda stasera sul canale Nove, condotto da Peter Gomez, ha smentito alcune ricostruzioni saltate fuori dalle intercettazioni del 2009 che riguarderebbero lei e un “ménage a trois” con Silvio Berlusconi. Nel corso dell’intervista, la Arcuri, oggi con il compagno Giovanni di Francesco, imprenditore nel settore dell’edilizia, da cui nel 2014 ha avuto il figlio Mattia, Manuela Arcuri ha risposto e smentito le parole dette e intercettate dell’imprenditore pugliese Gianpi (Tarantini, ndr), che ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Andrà in onda stasera, venerdì 12 febbraio, sul canale Nove il programma ‘La’ di Peter Gomez con ospiteospite negli studi de La, il programma in onda stasera sul canale Nove, condotto da Peter Gomez, ha smentito alcune ricostruzioni saltate fuori dalle intercettazioni del 2009 che riguarderebbero lei e un “” con Silvio. Nel corso dell’intervista, la, oggi con il compagno Giovanni di Francesco, imprenditore nel settore dell’edilizia, da cui nel 2014 ha avuto il figlio Mattia,ha risposto e smentito le parole dette e intercettate dell’imprenditore pugliese Gianpi (Tarantini, ndr), che ...

