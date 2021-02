Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone nel cast (Di venerdì 12 febbraio 2021) Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha aggiunto un nuovo membro al cast: stiamo parlando di Lily Gladstone. Il suo ruolo sarà quello di Mollie Burkhart, moglie del protagonista Ernest Burkhart, e nipote di un rancher locale. Lily Gladstone, affiancherà Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Cosa ha detto Scorsese del film? “Killers of the Flower Moon, sarà un western. La storia è ambientata nel 1921-22 in Oklahoma. Ci sono i cowboy, i cavalli, ed anche le macchine. La storia è basata sulla tribù indiana degli Osage, i quali s’impossessarono di un brutto territorio che però loro amavano, perché pensavano che non sarebbe interessato agli uomini bianchi. Successivamente lì si scoprì il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Martin Scorsese,of the, ha aggiunto un nuovo membro al: stiamo parlando di. Il suo ruolo sarà quello di Mollie Burkhart, moglie del protagonista Ernest Burkhart, e nipote di un rancher locale., affiancherà Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Cosa ha detto Scorsese del film? “of the, sarà un western. La storia è ambientata nel 1921-22 in Oklahoma. Ci sono i cowboy, i cavalli, ed anche le macchine. La storia è basata sulla tribù indiana degli Osage, i quali s’impossessarono di un brutto territorio che però loro amavano, perché pensavano che non sarebbe interessato agli uomini bianchi. Successivamente lì si scoprì il ...

