Governo Draghi: l’incontro con Mattarella e la lista dei nuovi ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi ha accettato l’incarico di formare il Governo ed è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Palazzo del Quirinale. Inoltre, Draghi, ha presentato le proposte rispetto alla nomina dei ministri. Nella giornata di domani, 13 febbraio, si svolgerà il giuramento che avverrà alle ore 12:00. E’ molto probabile che la fiducia verrà richiesta martedì al Senato e mercoledì alla Camera dei Deputati. I nuovi ministri La lista proposta da Draghi rispetto alla nomina dei 23 ministri è la seguente: Fabiana Dadone alle Politiche giovanili, Elena Bonetti alle Pari Opportunità, Massimo Garavaglia al Turismo, Luciana Lamorgese all’Interno, Lorenzo Guerini alla Difesa, Daniele Franco all’Economia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marioha accettato l’incarico di formare iled è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergionel Palazzo del Quirinale. Inoltre,, ha presentato le proposte rispetto alla nomina dei. Nella giornata di domani, 13 febbraio, si svolgerà il giuramento che avverrà alle ore 12:00. E’ molto probabile che la fiducia verrà richiesta martedì al Senato e mercoledì alla Camera dei Deputati. ILaproposta darispetto alla nomina dei 23è la seguente: Fabiana Dadone alle Politiche giovanili, Elena Bonetti alle Pari Opportunità, Massimo Garavaglia al Turismo, Luciana Lamorgese all’Interno, Lorenzo Guerini alla Difesa, Daniele Franco all’Economia, ...

Il presidente incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato di formare il governo. Il premier in pectore è salito al Quirinale alle 19. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica informa che la Sala Stampa ...

Mara Carfagna, nuova ministra per il Sud del governo Draghi è entrata in politica nelle file di Forza Italia e ha ricoperto l'incarico di ministro delle Pari Opportunità del governo Berlusconi IV . Mara Carfagna è nata a Salerno il 18 dicembre ...

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2021 Ecco i ministri uomini del Governo Draghi Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Prof. Mario Draghi, il quale,.

Un passato di showgirl, una lunga carriera politica con Forza Italia, sempre al fianco di Silvio Berlusconi: da responsabile di "Azzurro Donna" a ministro della ...

