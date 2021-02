Fortnite | disponibili skin e contenuti da Tron Legacy

(Di venerdì 12 febbraio 2021)Trong>, dorsi decorativi e strumenti di raccolta dasono oraTrong> nel negozio oggetti diTrong>: ecco cosa vi aspetta Giusto ieri abbiamo parlato deiTrong> diTrong> provenienti dalla saga cinematografica Disney sul mondo dell’informatica, ma ora che sonoTrong> possiamo parlare di un focus integrale sul secondo film:. Non vedremo personaggi veri e propri, però: solo gli oggetti, intesi in senso letterale, corrispondono al 100% a quanto visto su grande schermo. Ovviamente, ...

Ci sono dieci diverse skin a tema Tronnel negozio in - game in questo momento, e ... Questa stagione diè stata particolarmente impegnativa quando si tratta di crossover con ...Con l'arrivo di questo crossover ci sono dieci diverse skin a tema Tronnel negozio in - game e ognuna ha un casco rimovibile. Questa stagione diè stata particolarmente ...Skin, dorsi decorativi e strumenti di raccolta da Tron Legacy sono ora disponibili nel negozio oggetti di Fortnite: ecco cosa vi aspetta.Ieri abbiamo è trapelato il prossimo crossover in arrivo in Fortnite, che a quanto pare avrebbe dovuto inserire il mondo di Tron nell'immenso titolo battle royale. Bene, oggi quel crossover è diventat ...