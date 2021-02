Esalazioni di gas nella casa di Roma, intossicata l'ex assessore di Formia Antonella Prenner (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' ricoverata all'ospedale Umberto I di Roma la scrittrice ed ex assessore di Formia Antonella Prenner trovata priva di sensi ieri insieme a Valerio Massimo Manfredi in una appartamento nella zona di ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' ricoverata all'ospedale Umberto I dila scrittrice ed exdiAntotrovata priva di sensi ieri insieme a Valerio Massimo Manfredi in una appartamentozona di ...

GabrieleCaimi : @CaimiSimone @disinformatico @RaiNews Esalazioni di Bombolo di gas - i_am_sverx : @disinformatico @annamasera @LaStampa @Adnkronos @RaiNews OK incomincio a non capirci più. 'esalazioni di <un gas>' non è corretto? - CorriereUmbria : Manfredi, lo scrittore grave in ospedale: esalazioni di monossido. Ricoverato a Roma con la moglie #Manfredi… -