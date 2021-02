Dopo la paura arriva la serenità per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Di venerdì 12 febbraio 2021) Protagonisti di un furto in casa, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ci tengono a mostare alla community che stanno bene e che sono sereni Dopo la tempesta, torna sempre la quiete. Così potremmo descrivere le ultime ore trascorse da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, quantomeno stando a quanto i due hanno voluto mostrare alla loro community su Instagram. È stato proprio qualche giorno fa che Ignazio Moser ha voluto raccontare con una storia su Instagram di avere subito un furto in casa sabato, con parole da cui trapelava rabbia e insofferenza verso la violazione della propria intimità. Un furto, per antonomasia, porta scompiglio, ma anche paura e disordine. I due, però, non si sono dati ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Protagonisti di un furto in casa,ci tengono a mostare alla community che stanno bene e che sono serenila tempesta, torna sempre la quiete. Così potremmo descrivere le ultime ore trascorse da, quantomeno stando a quanto i due hanno voluto mostrare alla loro community su Instagram. È stato proprio qualche giorno fa cheha voluto raccontare con una storia su Instagram di avere subito un furto in casa sabato, con parole da cui trapelava rabbia e insofferenza verso la violazione della propria intimità. Un furto, per antonomasia, porta scompiglio, ma anchee disordine. I due, però, non si sono dati ...

