Diretta Governo | Draghi alle 19 al Quirinale da Mattarella con la lista dei ministri

carlaruocco1 : ??Alle 8.00 sarò ospite di Agorà, su Rai3. Parlerò delle decisioni prese dal Movimento 5 Stelle sul Governo Draghi e… - carlaruocco1 : ??Tra poco, alle 18.00, sarò ospite di @SkyTG24 . Parlerò della formazione del nuovo Governo, delle urgenze economi… - fattoquotidiano : Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “… - petregiamp : RT @sottoinchiesta: ???Oggi: @Radio1Rai @manufalcetti club dei vaccini @carlopizzati lettera Pfizer @danielacorneo #Governo Giuseppe Marazzi… - GiovanniMario12 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi: @Radio1Rai @manufalcetti club dei vaccini @carlopizzati lettera Pfizer @danielacorneo #Governo Giuseppe Marazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Governo

Sky Tg24

... Grandi Stazioni e dell'Istituto Commercio Estero, è intervenuto, instreaming, sul tema "... Ora qualcosa pare sia cambiato, ma bisognerà seguire e mi auguro che il nuovoDraghi ...LAOre 17,15 " Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento arancioni da domenica. Sicilia torna in ...00 " Le novità sullo sci " Sono state proprio le Regioni, ieri pomeriggio, a chiedere aluna ...Governo: il discorso di Mario Draghi al Quirinale in streaming e diretta tv: dove vederlo in diretta streaming e in televisione ...Nuovo governo, Draghi da Mattarella al Quirinale alle 19. È dunque pronto a decollare il "governo dei due presidenti" ...