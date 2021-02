Coronavirus, via libera del Cdm alla proroga del divieto di spostamento tra tutte le regioni fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione dell’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità, è stato varato nell’ultimo Consiglio dei Ministri l’ultimo Dpcm con le regole anti-Covid, prima di entrare nella nuova fase di gestione della pandemia che spetterà al nuovo governo del presidente incaricato Mario Draghi. Il decreto avrà validità da lunedì 15 febbraio sino al 25 febbraio. divieto di spostamento tra regioni Nel nuovo decreto viene prorogato il divieto di spostamento tra tutte le regioni, a prescindere dal colore, dal 15 febbraio al 25 febbraio 2021. Resta valida la deroga agli spostamenti legati alle «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (salute e urgenza)», e resta ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pubblicazione dell’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità, è stato varato nell’ultimo Consiglio dei Ministri l’ultimo Dpcm con le regole anti-Covid, prima di entrare nella nuova fase di gestione della pandemia che spetterà al nuovo governo del presidente incaricato Mario Draghi. Il decreto avrà validità da lunedì 15sino al 25ditraNel nuovo decreto vieneto ilditrale, a prescindere dal colore, dal 15al 252021. Resta valida la deroga agli spostamenti legati alle «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (salute e urgenza)», e resta ...

