Atletica | Orlen Cup di Lodz | Alessia Trost trionfa nell’alto con 1 | 94 Marcell Jacobs chiude i 60m in 6 53

zazoomblog : Atletica Jacobs verso Lodz. Alessia Trost sarà impegnata nell’Orlen Cup - #Atletica #Jacobs #verso #Lodz. -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Orlen

Queen Atletica

Dopo Berlino e Lievin, Marcell Jacbos e Yupun Abeykoon corrono in 60 a Lodz, in Polonia (Cup,... Yupun Abeykoon (Futura Roma) Nuovo assalto al record e altro step verso gli Euroindoor di ...Dopo Berlino e Lievin, Marcell Jacbos e Yupun Abeykoon corrono in 60 a Lodz, in Polonia (Cup,... Yupun Abeykoon (Futura Roma) Nuovo assalto al record e altro step verso gli Euroindoor di ...LODZ - terzo aggiornamento dall'Orlen Cup in corso di svolgimento a Lodz. Nell'asta, con la gara ancora in corso, si assiste nella pancia del gruppo ad una prestazione-monstre, ovvero il 5.60 del biel ...Una misura che le mancava da un anno e mezzo. Alessia Trost torna a vincere in un meeting internazionale: lo fa alla Orlen Cup di Lodz, in Polonia, con il primato stagionale di 1,94, saltato al second ...