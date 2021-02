AMD Ryzen 5000 | una nuova CPU Zen 3 il 15 febbraio?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 12 febbraio 2021) UnaCPU basata sull’architettura Zen 3 potrebbe essere in arrivo in 15. Il nuovo processori della seria AMDpotrebbe essere il primo a superare i 5 GHz nella frequenza di clock Si ancora fatica a trovare nei negozi le nuove CPU AMDbasate sull’architettura Zen 3 e i prezzi rimangono estremamente gonfiati rispetto a quelli di listino, cosa che ha fatto un po’ la fortuna di Intel che sta vendendo bene le sue CPU di decima generazione. Ma quello che preoccupa AMD potrebbe invece l’undicesima generazione, quella delle CPU Rocket Lake in uscita a marzo che con una commistione di frequenze elevate e di IPC migliorato potrebbero insidiare il vantaggio dei processori AMD. Per questo AMD potrebbe correre ai ...