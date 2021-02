The Last of Us di HBO: il Joel 'originale' Troy Baker su di giri per la scelta di Pedro Pascal nel ruolo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Troy Baker, l'attore dietro Joel in The Last of Us di Naughty Dog, approva la scelta di Pedro Pascal per lo stesso ruolo nell'adattamento di HBO. Su Instagram Baker sostiene pienamente Pascal. È stato recentemente annunciato che l'attore è stato scelto per il ruolo di Joel, ponendo finalmente fine a mesi di speculazioni su chi avrebbe assunto il ruolo principale. Baker ha sostenuto anche Bella Ramsay, che interpreterà Ellie nell'adattamento di HBO. Ramsay, che potreste riconoscere come la giovane Lady Mormont delle ultime stagioni di Game of Thrones, è stata annunciata poco prima del reveal di Pascal. I due, quindi, si faranno strada ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021), l'attore dietroin Theof Us di Naughty Dog, approva ladiper lo stessonell'adattamento di HBO. Su Instagramsostiene pienamente. È stato recentemente annunciato che l'attore è stato scelto per ildi, ponendo finalmente fine a mesi di speculazioni su chi avrebbe assunto ilprincipale.ha sostenuto anche Bella Ramsay, che interpreterà Ellie nell'adattamento di HBO. Ramsay, che potreste riconoscere come la giovane Lady Mormont delle ultime stagioni di Game of Thrones, è stata annunciata poco prima del reveal di. I due, quindi, si faranno strada ...

