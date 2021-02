Sci alpino | Vincent Kriechmayr | “Contento per l’oro | oggi era impossibile essere perfetti dall’inizio alla fine”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)fa sua la medaglia d’oro del superG dei Campionati Mondiali di sci2021 di Cortina d’Ampezzo e conferma dial momento il migliore interprete di questa specialità. L’austriaco è stato in grado di precedere sul podio Romed Baumann e Alexis Pinturault, mentre il nostro Dominik Paris si è dovuto accontentare della quinta posizione. Perla giornata si è chiusa nella maniera migliore, ma non è stata certo una passeggiata, come conferma al termine della gara: “Davverosi può dire che la prova si sia conclusa nel momento in cui l’ultimo atleta ha portato a termine la propria discesa – spiega ai microfono di Eurosport – Sono moltodi questa vittoria, il modo giusto di iniziare questi Mondiali”. L’austriaco racconta come ...

poliziadistato : I mondiali di sci a @cortina2021 sono ormai nel vivo delle gare e a garantire la #sicurezza sulle piste ci sono anc… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - infoitsport : Sci alpino: Gut-Behrami oro in superG, Brignone a 62/100 dal bronzo - Aosta News, notizie di cronaca, informazioni… - infoitsport : VIDEO Sci alpino, Lara Gut-Behrami si impone nel super-G femminile dei Mondiali -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Prima giornata dei Mondiali didi Cortina 2021 da dimenticare per i colori azzurri. Dopo le donne, anche gli uomini mancano il podio in SuperG . C'ha provato fino all'ultimo Dominik Paris , campione in carica, che però è ...La gara Sulla pista Vertigine Bianca , al debutto assoluto nel circuito maggiore di, le sorprese non sono mancate. Il primo salto del tracciato è costato caro ai primi atleti che hanno ...Un superG poco "amico" dei colori italiani quello che si è disputato oggi sulla "Vertigine". I Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo di sci alpino 2021 si sono aperti con la prova veloce che ha vis ...Ai Mondiali di sci alpino l’elvetica Lara Gut-Behrami, grande favorita della vigilia, si impone nel super-G femminile in una gara nella quale le azzurre non brillano particolarmente e si mette al ...